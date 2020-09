RAAMATUBLOGI: Naisterahvas keset maskuliinset maailma

Tell teab, millest kirjutab, sest on viibinud sõjaväemissioonidel nii Kosovos kui Kabulis. Ehk siis Amanda Lund on osa autorist endast, kuid mitte lõplikult. Telli sõnud kandideerisid õrnema soo esindajad küll läbirääkijaiks, kuid põrusid katsetel. Niisiis kujutab ta raamatus seda, mida vähemalt Rootsi veel ei ole.

Intervjuudes on Tell rääkinud, et paneb romaanide peategelase olukorda, kus viibis ka ise ehk naisterahvas keset maskuliinset maailma ning lisas, et sai sama hästi hakkama kui Amanda.