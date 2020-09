RAAMATUBLOGI: Nõukogude Eesti realismi peegeldava tööstus-, vangla- ja spiooniromaan

Võiks arvata, et autor on veetnud nooruse Ida-Virumaal, aga ei, kuid siiski lähedal. Pogodina-Kuzmina on enda sõnul sündinud kusagil Siberis ja kolinud kolmeselt Peterburgi. Sillamäel käis ta ainest otsimas, kogus kohalike mälestusi ning tuhnis ajaloos. Noil aegadel elanuil ja ajaloolastel võib olla ehk oma nägemus, kuid lugejale tundub taust ja tegelased maalitud piisavalt autentselt.