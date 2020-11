RAAMATUBLOGI: Nõukogude Eesti ühest salapärasemest mõrvast inspireeritud lugu. Kas tapja oli KGB?

Miilitsamajor Martin Krolli kolmas juurdlus on kultuuri täis. Ses mõttes, et sukeldutakse kultuursete inimeste maailma. Või niivõrd-kuivõrd kultuursete, sest meenutused legendaarsest KuKu klubist kirjeldavad kohati üsna ebakultuurset käitumist. Aga kui vägijookidest on samm sees, jääb mõistus teinekord maha.