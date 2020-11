RAAMATUBLOGI: Odüsseia inimkonna päästmiseks läbi Moskva metroo

Oli „Metro 2035”. Maa all on moodustunud väike tsivilisatsioon, mis kummalisel kombel meenutab suurt. Jaamad on jagatud rühmade vahel – ühed on punased, teised fašistid – neljas Reich – kolmandad Hansalinnad, neljandad trotskistid, lisaks käputäis sõltumatuid kogukondi. Stalkerid käivad väljas, sest mutandid on hävitatud.