RAAMATUBLOGI: Õnnesoovimesul! Ehk kolm päeva ellujäämiseni

„Kolm tundi”. Hoffmann on perega tagasi Rootsis ja töötab Aafrikas abisaadetiste turvajana. Samal ajal leitakse Stockholmi surnukuuridest sinna ootamatult ilmunud tundmatuid laipu. See, mille asja uurima asunud Grens peagi avastab, on ebainimlik – surnud pagulased, paadipõgenikud, kelle väärtus langeb nulli hetkel, kui nad on ülevedajatele raha ära maksnud.