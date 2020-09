RAAMATUBLOGI: Õrnema soo duell – hea versus kuri

Kim Stone’i lood muutuvad üha põnevamaks. Stone, muide, on vaneminspektor, tšikk, kes kihutab mootorrattal, lahendab kuritegusid Black Countrys ehk West-Midlandis ja näitab meestele kohti kätte. Ehk siis feministlik tüüp, kes lööb maskuliinses maailmas läbi. Õrnemale soole läheb Stone kahtlemata peale, sest ta kinnitab taaskord, et: the best man for this job is a woman. Aga see selleks.