RAAMATUBLOGI: Patune Budapest ehk teine klaasike hõrku palinkat

Kui vaagida, siis Budapesti lood on üle pika aja ehedad meestele mõeldud krimkad: peategelane, ajakirjanik Zsigmond Gordon ja ses raamatus temaga paralleelselt kulgev legendaarne politseinik Sandor Nemes on kõva käega mehed, võtavad valu kui elu loomulikku osa, millega tuleb sõbraks saada ja juhinduvad otsustaval hetkel mitte võimalikest tagajärgedest vaid tõdemusest, et mehed peavad tegema seda, mida mehed peavad tegema. Lisaks on nad hellad ja truud armastajad ning piisavalt targad, et mitte lasta õrnemal sool end ümber sõrme keerata. Paneme juurde raamatus kirjeldatud tõepärase ajaloo – tegevus toimub 1939. aasta septembris, teine ilmasõda on juba alanud – ning saamegi kokku kiiduväärt koosluse.