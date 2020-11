RAAMATUBLOGI: Piia Prääniku maailm – ühtpidi hullumeelsus, teistpidi lõbus ja lapsemeelne kulg

Õigupoolest juhtub ses raamatus kõigiga, nii Piia ja ta perega, noorpoliitik Siim Susiga (kellele Piia kuulutustega naist leida üritab), karuhullu kanadalase Jackiga (kes ulub laule karudest, tal on neid vähemalt sada), vanaisaga (keda hammustatakse tema enda hammastega), Jacki sõpradega (need, kel polnud pruute räägivad kärbestega), Villemiga (kes oskab karated), karudega (kes on kurvad, sest neile ei mängita vilepilli, mis on varastatud), Siim Susi vanaonuga (kes päästan Nuustiku, kes on kass), jänestega (keda on kastitäis ja kellele tuuakse porgandeid)...