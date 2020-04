RAAMATUBLOGI: Pinge tõuseb iga leheküljega, kuni...

Teinekord suudab kirjanik luua raamatus äärmiselt tumeda tooni ja pikib vahele vaid mõned arglikud päikesekiired. Et siis üks korralik noir kuid mitte nordic, sest karme sotsiaalseid probleeme ei lahata, ilm pole tormine ning peategelased, nood head, on sündsad.

Tumedus luuakse teiste meetoditega, liikudes pigem stephenkingiliku õuduse suunas, kuigi tegu on krimkaga. Featerbanki linnake minevik on sünge – kaks kümnendit tagasi tappis sarimõrvar seal viis last. Sosinamees, kes öösel, tasasel häälel akna taga rääkides, meelitas ohvreid välja.