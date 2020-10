RAAMATUBLOGI: Raamatutäis kentsakaid lugusid olümpiapäevilt, eestlasedki on pildil

Elus on ikka nii, et kaadrisse jääb oluliselt vähem kui kaadri taha. Ka spordis, suures spordis. Olümpiaraamatud kirjeldavad vaid olulist, kuigi ka see võib tihtipuhku olla tavapäratu, ent suurem osa niiöelda kollastest sündmustest, mis on värvikad-naljakad-kurvad-põnevad, ilmub ajalehtede veergudel ja saab peagi makulatuuriks. Luciano Wernicke tuli mõttele tuhnida annaalides ning eriskummalised olümpialood kokku koguda.