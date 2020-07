RAAMATUBLOGI: Sankt-Peteburg koos oma veidruste ja unistuste, rõõmu ja pisarate, elu ja surmaga

Vene klassikalises kirjanduses peitub midagi erakordset – see köidab. Ehk on põhjus selles, et omal ajal sai koolis kõik tähtsamad kirjanikud ja teosed läbi võetud ning meelde kinnistunud või on lugu ja tekst – tõlkijad on enamasti oma ala suurmeistrid – väärikas, suursugune ja voolav või loovad vene klassikud aegumatut... Ilmselt koondub kõik eelmainitu ja lisandub üht-teist, mida ei mõista või ei hooma.