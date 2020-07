RAAMATUBLOGI: Seal, kus valgussein üle liikus... ei ole enam midagi järel

Mis juhtub, kui me leiaks tükkidena laialipillatud üüratu tapjaroboti ja paneks selle kokku? Kes hüperrelva omab, on maailma valitseja. See oli Themise sarja esimese osa süžee.

Väike tüdruk Rose vajub rattaga sõites Lõuna-Dakota osariigis ootamatult maa sisse ja maandub hiiglaslikule peopesale. Aastaid hiljem on Rosest saanud füüsik ning ta hakkab lahendama käelaba mõistatust, mille jättis maalastest arengult tuhandeid aastaid ette jõudnud tundmatu tsivilisatsioon. Käelaba on vaid üks osa võimsast robotist, seega tuleb üles leida ka ülejäänu. Ja kokku panna ning nimetada ta korra ja õigluse jumalanna järgi Themiseks. Aga siis? Siis tuleb leida erakordsete oskustega inimesed, olgu nende iseloom nii eripärane kui tahes, et masin tööle panna.

Aega voolab merre ja ühtäkki saabub maale järgmine robot – suurem kui eelmine – ning tsivilisatsiooni ähvardab hukk.

Isikliku päeviku sissekanne – Maa kaitsekorpuse teadusosakonna juhataja dr. Rose Franklin: „Seda ma kartsingi. Sellepärast ma soovingi, et me... ma... ei oleks kunagi Themist leidnud. Nad on siin. Tema perekond on nüüd siin. Võib-olla tuldi teda koju viima. Oleks see ometi nii! See robot – me panime talle nimeks Kronos – võib olla kuus tuhat aastat arenenum kui Themis. Themis võib olla pehmelt öeldes antiik.”

Esimesest sissetungijast saadakse jagu, kuid peagi on planeet roboteid täis, suurlinnad hävivad.

Fail nr 1440. Reportaaž – Jacob Lawson, BBC, London: „Meie helikopter eemaldub robotist, aga meil on siiski selge vaade kogu... Mis asja? Ma ei oska seda muudmoodi kirjeldada kui ainult nii, et roboti käest tuleb välja õhuke valgussein, mis ulatub... vähemalt ühe-kahe kilomeetri kaugusele. Ma... Mul on vaja silmapilk aega, et seedida seda, mida ma parajasti näen. Seal, kus valgussein üle liikus... ei ole enam midagi järel.”

Otsustaval hetkel, kui olukord on niigi lootusetu, hukub üks Themise pilootidest, särav Kara. Vincent jääb üksi, kuid üksi robotit juhtida ei saa. Aga... Ja siis selgub et... Ja dr. Rose Franklin pakub välja teooria... Ta avastab... Kui nii käituda, siis ehk...

Seegi teos on üles ehitatud intervjuudel, uudislugudel, raportitel ja päevikulõikudel, mis ongi parim viisi toimuva edasiandmiseks.

Themise sarja kolmandat raamatut – „Kõigest inimene” – ei sooviks küll kolm aastat oodata.