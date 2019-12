RAAMATUBLOGI: Stseenid vastasmaja elust

Nagu krimikirjanduse ajaloost teada, saab kõik uus järgijaid. Nii on olnud Sherlock Holmesi aegadest peale. Samavõrd tahavad äärmiselt paljud viimastel aastatel luua psühhothrillereid, kuid värsket pakutakse vähe.

Need, kes psühhothrilleritega kursis võivad vist hoobilt öelda, millist sorti peaks olema „Mina, vaatleja” ja mis raamatud on selle eelkäijaks. Õige, „Tüdruk rongis” ja „Naine aknal”, need kus vaadeldakse kellegi elu eemalt ja siis hakkab juhtuma.