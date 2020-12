RAAMATUBLOGI: „Suletud toas” rullub lahti „õuduste maja” stsenaarium

Juba tema esimese teose „Pimedas, pimedas metsas” puhul sai öeldud, et Ware pole tavapärane psühhothrillerlane vaid isesugune ja omapärane, õigemini oma pärane. Pigem tõesti agathachristilik ja alfredhitchcocilik üheskoos ehk just säärase loo kirjutaksid nood kaks suurmeistrit kahepeale valmis.

Niivõrd-kuivõrd eduka idufirma omanikud ja töötajad – neid on kõigest käputäis – lähevad suusapuhkusele ja strateegianõupidamisi pidama, samas ka omavahelisi probleeme lahendama. Loo alguses on ära öeldud lõpptulemus ehk refereeritud BBC uudist: „Sel nädalal vaid mõni päev pärast seda, kui laviinis hukkus kuus inimest ja peaaegu kogu piirkond jäi elektrita, raputas eksklusiivset Prantsuse suusakuurorti St Antoine’i juba teine tragöödia. Meieni on jõudnud teave, et ühes laviini poolt ära lõigatud suusamajas rullus lahti „õuduste maja” stsenaarium, mille käigus hukkus neli britti ja kaks on haiglas.”