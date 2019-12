RAAMATUBLOGI: Taimetoiduga võib sõbraks saada... kui see lihaga duetti laulma panna

Igal endast lugupidaval kodukokal on riiulis Vladislav Koržetsi „Suur kalaraamat” ja „Suur liha kokaraamat”. Vähemalt. Ja need suurteosed on ilmselt tiheda kasutamise tõttu üsna räsitud ilmega, sest sealt saab praktiliselt kätte kõik, mida toiduvalmistamiseks vaja.

Paraku on maailm muutumises. Inimene samuti. Omnivoorist on saamas herbivoor. Noorem põlvkond leiab tasapisi, et ainus õige käitumine on Ameerika mandrile purjetada, sest lennuk saastab õhku ning liha, õigemini veised ja muud kodustatud elukad on peamised süüdlased kliimakatastroofis. Seega tuleb nad hävitada ning lehmadest-kitsedest järelejäänud toit endal ära süüa.

Sai paarile tuttavale räägitud, et näe, soetasin Jamie Oliveri taimetoiduraamatu. Suhtumine oli ühene: Oliver on in, taimed out. Et kuidas sa siin põhjamaal lihata saad. Ega väga saagi, aga aeg-ajalt pole patt ka taimedest toituda, eriti pärast jõulist jõulupraadi, mida jätkub kauemaks.

Tegelikult pole taimetoidul vigagi, kui seda mitte liiga tihti pruukida. Näiteks vohasid läinud suvel aiamaal suvikõrvitsad ning nõudsid kinnipistmist. Suitsukana-suvikõrvitsapasta ja moussaka sisaldavad mõistagi liha, ent Hiina, India ja Itaalia retseptid on lihatagi suurepärased. Seega on pelgalt taimed teatud juhul isegi suupärased, kuid jah, neid tuleks tarvitada mõõdukalt, muidu kurnad organismi.

Kui kõik Oliveri raamatud virna laduda, saab kokku lihtsa toiduvalmistamise piibli. Mis tähendab, et üksikteosed on justkui evangeeliumid. Mõistagi käib Oliver ajaga kaasas ja nüüd siis taimne värk.

Esmalt hoiatus. Nii kahju, kui see ka pole, peavad veganid näpud raamatust eemal hoidma, sest Oliver kasutab lihavabades roogades mune ja juustu ja muid piimatooteid.