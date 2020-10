RAAMATUBLOGI: Tallinna (või Revali või Lindanise) lohemaod, nõiad ja mustad mungad ehk lood meie minevikust

Huvi meie mineviku vastu aina kasvab. Meie ajalooguru, grand old historymani Jüri Kuuskemaa lood Tallinnast – nii pärimuslikud kui tõepärased – ilmus lettidele neli aastat tagasi. Ja kadus sealt üsna ruttu. Mis tähendab, et täiendatud kordustrükk on äärmiselt asjakohane.

Mida on pisikesel Eestil, mis mahub gloobusel kärbseessu alla kenasti ära, maailmale pakkuda? Kui, siis ajalugu. Ja kus meie minevik kõige paremini välja paistab? Mõistagi vanas Tallinnas või Revalis või Lindanises – raamatu esimesed peatükid keerlevadki Eesti pealinna nime ümber – mis on kenasti säilinud. Samas pole Tallinna vanalinn midagi erilist, kui oled reisinud kordi ja kordi näiteks Itaalias, kus kohtad samavõrd iidset minevikku, kui mitte iidsemat, igal sammul. Aga vana Tallinn on meie ning suurem osa maailmast on vaimustuses.