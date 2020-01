RAAMATUBLOGI: Tosin sügavat kummardust Isaac Asimovile

Isaac Asimov on legend. Legendide legend. Ka see, kes pole ulmehuviline, teab Asimovit või on isegi mõnd ta raamatut või juttu lugenud. Ja kui ei ole, siis on see suur viga. Ulmeamatöörfänn, kes ses teemas liiga hästi ei orienteeru ega suuda hõlmata kõike, võtab Asimovi teosed alati ette, sest nendega petta ei saa.