RAAMATUBLOGI: Vale on nagu lumepall, mis kasvab laviiniks

Võiks arvata, et Rootsimaalt on kõik krimikirjanikud üles leitud, aga tühjagi. Carin Gerhardsen on kirjutanud kaheksaosalise Hammarby-sarja ja veel üht teist ning võitnud paar väiksemat auhindagi, kuid tõlgitud on teda nadilt. Ehk lööb „Must jää”, vägagi korralik ja hea psühhothriller, uksed rohkem valla.