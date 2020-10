RAAMATUBLOGI: Veerand sajandit Juure ja Kivirähu absurdi

Huvitav, kuidas oleks lugeda ROK-i transkriptsioone? Kõnesalvestuse brauserist on leitavad mitmed raadiosaated, kuid mitte ROK-d. Miks? Näiteks „Stuudios on peaminister” algus näeb välja nii:

Maailm on absurdsust täis ja parim huumor on absurdihuumor. Õnneks pole Eestigi sellest puutumata jäänud. Ei saaks öelda, et Kreisi Raadio jääks oluliselt alla Monthy Pythonile, pigem vastupidi – maarahva nali on enamasti arusaadavam kui Inglismaa lordide oma.

- - -

Arp Müller: Tervist, head kuulajad. Eelmises, saates, Stuudios on peaminister, on möödunud täpselt neli nädalat ja kuu aega tagasi ei osanud meist veel keegi arvata, et täna kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kahekümne viiendal novembril on saates Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

K2: Tere tulemast peaminister Jüri Ratas. Tere tulemast ja aitäh kutsumast.

Arp Müller: Tänased saatejuhid on Mirko Ojakivi ja Arp Müller ja me teeme täna juttu nii uue koalitsioonileppe sisust kui ka olukorrast Keskerakonnas.

K3: Et eelmise saate lõpus juhtus nii et siin raadiomaja valvelauas kohtusid tänaseks siis üle-eelmine peaminister Andrus Ansip ja toonane peaminister Taavi Rõivas, et üks tuli saate salvestusel ja teine läks oma saatesse, et see kohtumine on tagantjärgi kuidagi sümboolne, et siis ka teile hoiatus Jüri Ratas, et kui te saate lõpujärgselt kohtate all puhvetisse mõnda endist peaministrit, siis on aeg.

K2: Ma tänan, ma võtan selle õpetussõna kaasa.

- - -

Täiesti OK ju. Aga miks me peaministri raadiojutu teksti paneme, aga Juurt ja Kivirähka mitte? Nemad on üle elanud kõik valitsused ja ajad.

Antud raamatus pole kirjas lõigud raadiosaatest, vaid, nagu Juur meenutab, sketšid telesaatesse Värvi TV, mida vaevalt et keegi enam mäletab. ERR-i arhiivis on tollest saatest mõned fotod, kuid saadet ennast mitte. Ju oli üheksakümnendatel videolindiga sama kitsas käes kui nõukaajal ja Juure-Kivirähu loodu läks kõige kaduva teed. Õnneks jäi stsenaarium alles ja on nüüd kaante vahel.

Lugeja saab nautida menuteoseid „Alguses oli sõna”, „Elukapten”, „Saldo Mortale”, „Onu Kommi onnike”, „Ja päike tõuseb” ning „Tõde ja õigus” kolmeteistkümnes osas.

Pikka iga raamatul paraku lettidel olla ei saa, sest eksemplarid korjatakse peagi kokku ja põletatakse ära. Põhjus: lubamatud ja ebakohased väljendid, rassism, ebafeminism ning muud säärast, mis olid omased minevikule, kuid mitte olevikule. Seega ettevaatust, raamatu omamine võib tulevikus kaasa tuua vanglakaristuse.