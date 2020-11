RAAMATUBLOGI: Viinaravi, vehmrimehed, KGB... Ehk nõukogude kalurite ehe elu

Lembit Uustulndi Avamere triloogia viimane raamat „Naerukajaka nutt” kipub lõpuks kriminaalseks, saab pisut möllu ja tagaajamist, aga kõik see on ootuspärane mehelt, kes on kirjutanud paar korralikku põnevikku „Kiikhobune Antverpenist” ja „Ruutuenamda sündroom”.