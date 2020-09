Kolm aastat tagasi juulis saatis sakslaste Deutsche Bank USA võimudele raporti. Neile tundus, et nad võisid olla avastanud suuremahulise rahapesu. Deutsche Bankile olid silma jäänud ettevõtte Somitekno Ltd ülekanded, mida aasta jooksul kogunes ligi miljardi euro jagu. Ohu märgid oli rahapesuspetside jaoks klassikalised. Maksuparadiisidesse registreeritud ettevõtted, mille tegelikud omanikud ei ole teada. Suured ümmargused summad. Järjestikku tehtud ülekanded, mis liiguvad eri riikide ja eri pankade kaudu. Eesti Päevaleht asus koos Soome, Itaalia, Venemaa ja Belgia ajakirjanikega asja uurima. Jõudsime maalilistesse Lõuna-Euroopa vanalinnadesse Lõuna-Euroopa vanalinnadesse, Bahama saarte lennukompaniini, Eesti ärideni ja lõpuks avastasime, et Eesti elamisloaga suurärimehe firmad on ka ametliku uurimise all. „Ta võis sulle suvalisel hetkel helistada ja öelda, et istub kohe lennukile ning astub pooleteise tunni pärast läbi,” räägib Heiti Hääl oma äripartnerist...