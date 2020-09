FinCEN-i toimikute lekke üks põnevamaid dokumente on põhjalik analüüs Moskva peegeltehingute võrgustikust, mille kaudu pesti puhtaks vähemalt kümme miljardit Venemaa eliidiga seotud musta raha.

USA rahandusministeeriumi finantspettuste vastane osakond FinCEN analüüsib aruandes kuidas üks aegade olulisemaid rahapesuskeeme toimis.Dokumendi keskmes on - üllatus-üllatus - Danske Eesti haru. Samast dokumendist selgub, kuidas Danske Eesti võis aidata rahastada terrorismi rahastajat ja süüdimõistetud kurjategijat Altaf Khananit, kelle rahapesuskeemide abil on toetatud omakorda näiteks Al-Qaeda ja Talibani terroriorganisatsioone.