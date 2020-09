„See SAR on esitatud, sest TransferWise ja tema tehingupartneritest kahtlusalused tegelevad rahvusvaheliste maksete vahendamisega, mis on suure riskiga ärivaldkond. Allikad ja kasusaajad on teadmata. Paljud ülekanded on piiriülesed ja liiguvad suure riskiga jurisdiktsioonide kaudu. Nende ärilist eesmärki ei ole võimalik tuvastada,” kirjeldas Deutsche Banki Ameerika haru töötajate esitatud kahtlase tegevuse raport.