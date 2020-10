Vahele jäid oligarhid, ametnikud ja koguni kuulus jalgpallur. Finantsjärelevalved lubavad suurpankadele uusi päitseid. Taanlased näitavad näpuga veel kurjemalt Eesti peale. Mida muutis FinCEN-i leke maailmas? Siin on kõik, mida sa peaksid sellest teadma.

Kolm California meest teipisid Raynaldo Pancheco suu kinni, sõidutasid ta mahajäetud kanjonisse ja loopisid kividega surnuks, jättes laiba oja põhja. Mõrva tellis pettunud Angela Martinez Arias, kes oli Pancecho soovitusel investeerinud 2000 dollarit pilvetehnoloogia idufirmasse WCM777 ning sellest ilma jäänud. Oli aasta 2014.

Tänavu septembris paljastus FinCENi lekkes lõplikult, kuidas kogu ettevõtmine oli jultunud Ponzi skeem, mida aitas ülal pidada ja varjata globaalne suurpank. Pancecho oli süütu kaasinvestor, kes maksis vere hinnaga kinni skeemipunujate ja pankurite tulud teisel pool maakera.

See on üks kümnetest lugudest, kuidas käis globaalne kokkumäng pankade ja rahapesijate vahel.