Ühes sellises kahtlases skeemis on väga olulisel kohal ka Eesti ja Baltimaad. Deutsche Banki Ameerika haru pankur kahtlase tegevuse raport kirjeldab Küprose firma Merit Kapitali tohutuid kahtlaseid rahavoogusid, mis liikusid enamjaolt läbi Baltikumi ja Eesti.

"Kolmanda osapoole andmetel on Merit Kapital olnud Küprose võimude jälgimise all seoses rahapesu kahtlusega," kirjeldab raport. Märgid viitavad, et firmaga on seotud oligarh ja Chelsea jalgpalliklubi omanik Roman Abramovitš. Kuid tuleb olla ettevaatlik, sest tema rahapesuskeemide uurijad kipuvad kahtlastel asjaoludel surema.