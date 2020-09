Ka viis maailma suurpanka JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank ja Bank of New York Mellon on mõjuvõimsatelt ja kahtlastelt tegelastelt kasu lõiganud isegi pärast seda, kui USA võimud olid neid puuduliku rahapesu tõkestamise tõttu trahvinud või hoiatanud.

Eksperdid ütlevad ja dokumendid kinnitavad, et rahapesu on uurimisasutused üle maailma umbe tõmmanud ning suurpangad teavad, et süsteem on nende vastu hambutu. Pankadele on kahtlase raha pööritamine olnud küll risk, ent seda on olnud kasulik võtta.

Palgamõrtsukad, terroristid, Vene maffia, korrumpeerunud oligarhid - maailma mõjukamad pangad märkasid kahtlaseid kliente, kuid ei kiirustanud reageerima. Tulemuseks on olnud terrorirünnakud, narkosurmad ja humanitaarkriisid igal pool maailmas.