Ennast kiita ei ole ilus. Seda on meile maast madalast õpetatud. Nende õpetussõnade järgimine teeb meile aga karuteene.

Ka siis, kui tahame oma haridusteed välismaal jätkata.

Sattusin rääkima ühe tubli inimesega, kellel on töökogemus kahest mainekast Londoni ülikoolist. Tegemist on eestlasega, kes on mõlemas ülikoolis pidanud sinna õppima pürgivaid kandidaate nende avalduste ja motivatsioonikirjade põhjal valima. Terasid sõkaldest eraldama. Ta ütleb, et paljud tublid ja targad eestlased jäävad nende mainekate koolide ukse taha, sest ei läbi sisseastumissõela. „Ma ju ise tean, kui heal tasemel on Eesti haridus, aga ma ei saa neid edasi lasta. Sest mul ei ole seda millegagi põhjendada,” sõnab ta.