ERR-i päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala: enne ühiskonna peegli purukslöömist tasub mõelda, kas see teeb su nina ikka sirgemaks!

Sarnased formaadid on maailma eri riikide televisioonides kasutusel juba aastakümneid ja need on alati ja igal pool väga populaarsed, Tegelikult näitavad vaatajanumbridki, et "Esimese stuudio" ehk "hardtalk" tüüpi saated on ka Eesti televaataja väga hästi vastu võtnud. 100 000 ja pluss vaatajat argipäeva õhtuti pärast uudiseid on selle tõestuseks.

Tralla - hea ajakirjanik

Andres Kuusk, Anna Pihl ja Johannes Tralla on suurepärased ajakirjanikud, laia silmaringiga, tugeva sotsiaalse närvi ja õiglustundega. Üheskoos käime läbi nii saatekülaliste nimed, päevakajalised teemad kui ka küsimused, mis selle konkreetse teema puhul asjasse puutuvad.

Me uurime ja kogume iga saatekülalise ja teema kohta taustainfot, erinevate sotsiaalsete gruppide arvamusi ja nende hulgas üles kerkinud küsimusi, millest kokku formuleeruvad konkreetsed küsimused, mis saate käigus intervjueeritavatele esitatakse. Rõhutan siin veelkord: need ei ole kunagi saatejuhi isiklikud küsimused, vaid see palett on tunduvalt laiem.

Ühiskond polariseerunud

Miks meie toimetuse saadetest just "Esimene stuudio" viimasel ajal on mõnede poliitikute ja aktiviseerunud kodanike tähelepanu alla sattunud, on selge.

Eesti ühiskond on pärast valimisi väga polariseerunud. See kajastub ju loomulikult "Esimeses stuudios" käsitletavates teemades. Me ei saa ju rääkida lilledest ja liblikatest, kui kõik ümberringi vaidlevad päeva- ja erakonnapoliitika üle. Kired on kõrgel ja kas seda see johtub ajakirjandusest või poliitikast, on tegelikult vaatenurga küsimus - kumb oli enne, kas muna või kana.

Ajakirjandus kajastab minu hinnangul ühiskonnas toimuvat. See on peegel. Poliitikutele ja kirglikele kodanikele soovitaks enne peegli purukslöömist korraks mõtelda, kas see ikka teeb su nina sirgemaks.