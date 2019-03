Kes on võitja, kes kaotaja Ukraina valimistel

Valimised on kolmevõistlus praeguse president Petro Poroshenko, endise peaministri Yuliya Tymoshenko ja vaid 41-aastase koomik Volodomyr Zelenskiy vahel. Üsna kindel on juba praegu, et valimised lähevad teise raundi, kus silmitsi seisavad kaks enim hääli saanut. Ilmselt on neist kahest üks Zelenskiy, siis versus Poroshenko või Tymoshenko.

Kaks viimast on mõlemad ise oligarhid, üks šokolaaditööstur, teine gaasikuninganna. Poroshenko kampaaniat raamistas korruptsioon, kuid ta pakub kogemusi Putini käsitlemiseks ja oskab navigeerida Euroopa poliitika vetes. Tymoshenkole on see ilmselt viimane võimalus suures poliitikas. Tema puhul on kahtlus, et ta võiks Ukraina Putinile maha müüa, kuigi esitleb ennast populistliku natsionalistina.

Nende kolme järel tulijad — Boyko, Hrytsenko, Lyashko võivad igaüks parima tulemusena arvestada ka valimiste järel teist kolmikut. Niigi valimisleigete kodanike jaoks tegelikult häid valikuid ei antudki. Valijate eelistusi mõjutavad enim kuuldused korruptsioonist ja sidemetest Venemaaga — olenevalt sellest, kas sellest oodatakse tuge või ohtu, paikneb ka eelistus. Muidugi oleks naiivne arvata, et „koomik“ on sooloesineja — tema kampaania algas ka juba mitu aastat tagasi ja tema selja taga on tugevad jõud. Uustulnuka Zelenskiy kampaaniat peetakse aga ka välisvaatlejate poolt parimaks, kohalike silmis on ta karismaatiline esineja ja vilunud oraator. Ka Ukrainas on tugevaks motivaatoriks soov näha „uut nägu“. Zelenskiy pole erapooletu või sõltumatu, kuid ta oleks uus lehekülg Ukraina ajaloos mitmes mõttes ja esindaks establishmendi-vastast suhtumist. Zelenskiyl ei ole poliitilist kogemust, kuid ta lubab teha Ukraina osaks Euroopast, võidelda Ukraina poliitkorruptsiooni vastu ja tegeleda Putiniga Krimmis ja Ida-Ukrainas.

Jah, aga need ülejäänud 35 — kes need on. Enamik neist on nn tehnilised kandidaadid. Nad on vajalikud nii kampaania osana kui hiljem komisjonides ja manipulatsioonides. Nt tugev kandidaat Hrytsenko, endine kaitseminister, on muuhulgas vajalik selleks, et kindlustada presidendile armee toetus.

Kampaania ja valimised

Loe veel

Valimiseelse Ukraina kõrval on USA valimised lapsemäng. Käiku läks kõik — süüdistused, häälte ostmised, Venemaa toetus, ohjeldamatu korruptsiooni ja isegi peidetud Vene kodakondsus. See tõi välja ka need, kes muidu palju aastaid valimistel ei osalenud — taheti muutust.

Ukraina on ja jääb sõltuvusse lääne finantsabist ning on tugeva välis- ja sisesurve all, et reformida oma poliitilisi ja juriidilisi institutsioone. Tänased valimised on paljudele tajutav kui reformide test. Edusamme on juba tehtud, kuid ees on palju takistusi. Paljud Euroopa organisatsioonid jälgivad varasemast tähelepanelikumalt valimisi, seega on petmise ulatus piiratud.

Ukraina tulevikuväljavaadete ja valimiste hindamisel on paljudele olnud ja on ahvatlev keskenduda ikka veel silmatorkavatele komistustele ja nõrkustele, kuid see ei ole kuigi tähtis. Ka Ukrainas me ei tea täna, kes võidab. Oluline on märgata, et juba kandidaatide ülesseadmisel oli palju rohkem võimalusi, kedagi ei saanud tagasi lükata „valimiskomisjoni otsusega“ nagu seda on ette heidetud Putini “reguleeritud demokraatias.” Putin on tegelikult liitnud ja tugevdanud ukraina rahva, valijad ei anna lootust Yanukovychi-sugustele kandidaatidele. Ka see, et valijaskond on tegelikult jaganud häältevõimaluse kaunis võrdseks kolmeks osaks on lootustandev.

Välisvaatlejad on avaldanud arvamusi, et ukraina valija ei ole harjunud demokraatia pakutava karmi olelusvõitlusega. Kohalikud seda ei kinnita vaid ütlevad, et juba ammu pole kohta illusioonidel ja on ette näha, et 2019 toimuvad parlamendivalimised saavad olema veel verisemad, veel räpasemad.

Miks see meile oluline on?

Vaatamata oma vigadele toimuvad Ukrainas seekord tõepoolest demokraatlikud valimised, ausad või mitte kellegi meelest. Seekord näidatakse üsna selgelt rahva tahet ja suundumusi. Viia see läbi niisugustel keerulistel aegadel on kangelaslik ja isegi monumentaalne. Loodetavasti oskab seda ka eesti sellisena kajastada. On meelitav näha teiste silmas palki ja mitte tunnustada seda, et maailmakaardile on tekkimas uus demokraatlik riik.