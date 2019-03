KOMMENTAAR | Märt Roosna: miks Jüri Ratas võib petta, aga Mati Alaver ei tohi? Ehk kuidas Eesti vabariigi peaminister otsustas dopingut tarvitada

Eesti Päevalehe sporditoimetuse juht Peep Pahv kirjutas hiljuti autorikülje pealkirjaga „Reformierakond, aitab riigi lõhestamise meistriklassi demonstreerimisest”. Mul pole vähimatki Reformierakonna nüpeldamise vastu, aga minu suureks nördimiseks otsustas ta mitte kirjutada Ratase käitumisest, ta pigistas selle ees lihtsalt silmad kinni, vaikis maha fakti, mis tema argumentatsiooni ei sobinud. Ajakirjanik nii ei tee.

Ta puudutas seda ainult ühes kohas, riivamisi. Väljavõte:

„Öeldakse, et nad on valijaid petnud. Ka see on jama. Pange tähele, valimisprogrammis pole kriimu ridagi sellest, et Keskerakond ei võiks teha koostööd EKRE või mõne teise erakonnaga. Valimiseelses võitluses on erakondade vaheline kukepoks mõistetav, see ei tähenda kellegi välistamist.”

Hea Peep, milleks selline lihtsakoeline demagoogia? Parteid ei kirjuta oma programmi, et nad lähevad koalitsiooni sellega ja välistavad tolle. Aga see ei tähenda, et Ratas personaalselt ei petnud oma valijaid. See ei tähenda, et ta seda ei öelnud. Ma usun, et neid valijaid on üsna palju, kelle jaoks tema toonane EKRE välistamine oli otsustavaks kaalukeeleks. Paljud inimesed ei oleks talle muidu häält andnud. Peep, kuidas sa saad kirjutada nii pika arvamusloo ja sellist käitumist lihtsalt ignoreerida? Sulle võib ju meeldida EKRE ja Jüri Ratas, aga sa ei saa fakte lihtsalt moonutada või neid „unustada”.

Ja kui Ratas võib sedasi käituda, siis mille paganama pärast me sinu juhitavas sporditoimetuses peame dopingut kasutanud sportlasi hukka mõistma? Mille poolest nemad halvemad on? Miks Ratas võib sedasi inimesi lollitada ja näiteks Mati Alaver ei või saata oma hoolealuseid Saksamaa dopingutohtri juurde? Miks üks vale on okei ja teine ei ole?

Teen vahelepõike. Huvitaval kombel on paar töökaaslast – jätan siinkohal nimed nimetamata – eri olukordades, kus ma olen viidanud kokkuleppele allikaga, soovitanud lahkelt: aga lase ta üle. Selline jutt on mind iga kord marru ajanud. Esiteks ma ei saa sellest sõnastusest aru. Mida see üldse tähendab – üle laskma? Kust see väljend tuleb? Inimese peale urineerima või? Vastik väljend. Miks keegi intellektuaalne inimene peaks üldse sellist nõmedat terminit kasutama? Ja mis mõttes sa ei pea oma sõna, murrad lubadust?

Valetamine ei ole variant. Nii lihtne see ongi. Ei ole dopingu puhul, ei ole ülikooli lõputöö puhul ega ole ka inimestelt häälte saamise puhul. Kui sa oled midagi lubanud, siis isegi kui see oli rumal lubadus, sa pead sellest kinni pidama. Vastaselt juhul oled sa lihtsalt üks valevorst, ebausaldusväärne isik, kellega pole mõtet tegemist teha. Sest iial ei või teada, mida sa järgmiseks teed või ei tee. Kindlasti ei tahaks ma sellist inimest peaministriks.

Ma usun, et võrdlus dopinguga on Ratase puhul igati asjakohane. Ta kaotas valimised ega suutnud sellega leppida. Loomulikult võibki iga erakond teha koalitsiooni kellega tahes, vabalt ka EKRE-ga, aga paraku oli ta ise oma sõnavõtu kaudu muutnud selle „keelatud vahendiks”, dopinguks. Ta oli inimestele enne valimisi öelnud, et mõistab EKRE stiili hukka ega näe võimalust nendega koostööd teha ja nüüd, kui oli jäänud Kaja Kallasele alla mäekõrguselt skooriga 9702 : 20 072, otsustas valemängu kasuks.

Ma arvan, et me ei pea siin mingit B-proovi avamist ootama. Asi on selgemast selgem ja mina ütlen küll: ei lähe läbi. Kui Ratas sõna ei pea, jääb talle dopingukasutaja märk igavesti külge.