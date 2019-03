Mõned küsimused ja vastused tema argumentidele. Kui ta ütleb „me teame“, siis kes on need „meie“? Kas tema ja ta abikaasa, kes on õppinud EMTAs või kes?

Mina olen EMTA laulukateedri õppejõuna töötanud ligi 10 aastat ja võin rääkida oma kogemuse ja teadmise põhjal.

Helme väljaütlemine on väga paljudele õppejõududele solvav, sest me (õppejõud) ei erista, kas üliõpilane on Eestist, Hispaaniast või Hiinast.