Marek Reinaas: dopingukahtlustusega Isamaa astus oravate ja Keskerakonnaga ühte patta

Esiteks, varjatud rahastamine

On selge, et vähema raha eest rohkem reklaami ei saa. Samamoodi nagu ei täitu eales iga inimese kommunistlik unistus teenida vähema töö eest rohkem. Viimaste valimiste andmeid vaadates ei pea olema raketi- või dopinguteadlane, et aru saada: Isamaa näitajad on anomaalsed ja sellele on raske leida muud mõistlikku seletust kui varjatud rahastamine. (PS! Isamaa on kogu solgi enda kaela saanud, aga ka EKRE raportitest vaatab vastu analoogne muster.)