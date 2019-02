Seekord on otsustada jäänud kaks küsimust: kes võidab valimised ning kas uus jõud Eesti 200 saab Riigikokku ning muutub kaalukeeleks valitsuse moodustamisel.

Loetud päevad enne valimiste lõppu on veel paljud asjad lahtised. Uuringud, mida tõlgendatakse koma koha täpsusega, on ka kõige konservatiivsemalt arvestades vähemalt 3% veapiiriga. Seega on täna võimatu öelda, kes võidab valimised ja kas Eesti 200 on Riigikogus ainukene uus erakond või jääb seekord võim viie vana olija vahel jagada.