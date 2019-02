Kohtudes sadade või isegi tuhandete inimestega üle Eesti saan isiklikult öelda, et nendel valimistel on mitu olulist teemat. Selleks on meie inimeste heaolu ja hakkamasaamine. Viimased uuringud näitavad, et Eesti inimestele teeb enim muret kaks valdkonda. Need on hinnad ja maksud ehk küsimused, mis puudutavad otseselt inimeste rahakotti ja eluolu. Reformierakond on kaks aastat rääkinud, et maksu- ja majandusküsimustes otsustatakse need valimised.