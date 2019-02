Reformierakonna ladvik räägib samal ajal sellest, kuidas kõige rikkamale 10% elanikest on vaja 150-miljoniline kingitus teha ja kuskil on mingi hüpoteetiline maksukaos. Puhake jalga, ehk ühel hetkel saate aru, mis tegelikult oluline on.

Ok, endine keskkonnaminister Keit "ärme-maalime-põlevkivist-tonti" Pentus-Rosimannus, kes toona ei teinud looduse heaks mitte midagi ja praegu maalib end kui ümber sündinut - kui keegi teda pärast Autorollot usub, siis mul on neoonroheline elevant müüa.