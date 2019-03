Rõuge vald – see on Eesti äärmuste kants. See on koduks Eesti sügavaimale järvele (Rõuge suurjärv), Eesti kõrgeimale tipule (Suur Munamägi). Seal on Eesti lõunapoolseim tipp, sõna otseses mõttes kõige sügavamal lõunas asetsev Eesti lapike. See on ainus vald, mis jagab piiri kahe riigiga – idapoolsed külad kohtuvad Venemaa, lõunapoolsed Lätiga.

Statistikaameti avaldatud blogi andmetel peidab see vald ka Eesti ainsat asulat, kus elanikest 100% on naised. Selleks asulaks on Villa küla.

Vallavanem, samuti naine – Mailis Koger – kummutab statistikaameti väite: selle aasta andmed näitavad, et külla on ennast sisse kirjutanud ka kaks meest.

Kuid külasid, mis koosnevad üksnes meestest või naistest, on Rõuges mitu.

„Rahvastikuregistri andmed on üks, aga tegelikkus sageli teine. Põhjused on erinevad,” ütleb Koger.