„Andke meile tulevik tagasi!” Noored protestisid parema kliima eest

Noored on täpsed. Juba mõni minut enne kella kümmet on riigikogu ette kogunenud sadakond inimest, kellest enamik peaks olema hoopis koolis. Mängib popmuusika. Taamal seisab perekond Tarandid, nad uudistavad rahulikult olukorda – noortel on põhjust protestida küll, arvab Eesti vanim klimatoloog Andres Tarand. Õpilaste vahelt astub tõtlikul sammul läbi riigikogulane Hardi Volmer, kellelegi pikemat pilku heitmata. Varsti poliitikud enam kiiruga hoonesse lipsata ei saagi, sest väljakule koguneb nii palju õpilasi, et nende vahelt läbi mahtuda on paras tegu.