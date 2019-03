Antarktika uurimisretke juht: vale samm samblikule võib ökosüsteemi pikaks ajaks rikkuda

Kui noored üle maailma võitlevad kliimamuutuste vastu koolistreigiga, kogub Priit Tisler juba mitmendat talve oma juhitava Soome meteoroloogia instituudi uurimisrühmaga Antarktikas ilmaandmeid. Lõunapoolusel on sel ajal polaarsuvi. Kaasas on kümnemeetrised mastid, erinevad seadmed ja droonid, millega jälgitakse nelja kuu jooksul temperatuuri, päikesekiirgust, tuult ja muud.

Kuigi polaarjaamu on Antarktikas kokku 42, tehakse aastaringseid mõõtmisi seal vähe. Talvine Antarktika on lihtsalt ebainimlik: temperatuur jääb 60 ja 70 külmakraadi vahele. Tisler nendib, et hooajaliste mõõtmistega põhjapanevaid järeldusi kliimamuutuste kohta teha ei saa. „Lääneosas ja poolsaarel on temperatuur tõesti märkimisväärselt tõusnud. Samas on idaosas tõus suhteliselt kasin, kui üldse – tendentsid on viinud temperatuuri pigem miinuse poole. See on märk, et kohapealseid mõõtmisi peaks olema aasta läbi tohutult palju rohkem. Teadurite jaoks on väga keeruline ülesanne leida üles teaduslikult põhjendatud mehhanismid, mis viitavad kliimamuutustele Antarktika mandril ja mis seletaksid seda nii, et teadlaste kogukond seda aktsepteeriks,” räägib ta.

Soome uurimisrühm paikneb Aboa jaamas, mis asub Kuninganna Maudi maal. Eluolu on rühmajuhi hinnangul seal mugav, kuigi suuremate uurimisjaamadega võrreldes askeetlik.