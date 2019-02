Eakas lähedane ei tunne teid enam ära. Ei saa aru, kus ta on. Mida dementsusega ette võtta?

Kuidas käitute, kui teie ema või vanaisa teid ühel päeval enam ära ei tunne? Ütleb, et keset tuba hõljub teile nähtamatu pall, mis teda häirib. Läheb õhtul otsima oma lapsepõlvekodu, saamata aru, kus ta on. Enamik inimesi ei tea, mida sellises olukorras teha. Lähedaste süda valutab hääbuva pereliikme pärast ja 2019. aastal pole endiselt vajalikke tugiteenuseid, professionaalset abi pereliikme igapäevatoimingutes aitamiseks, võimalust viia lähedane päevahoidu ega tihti isegi pääsu hooldekodusse ööpäevast abi saama. Samal ajal on dementsus üha suurem probleem: ühest küljest diagnoositakse seda ilmselt rohkem, teisalt pikeneb eluiga ja vanaduse riskifaktoriga haigust esinebki rohkem.

Nüüd on võimalik kelleltki vähemalt nõu küsida ja muret kurta. Jaanuaris avatud infotelefonilt saavad abi nii inimesed, kes kahtlustavad, et põevad dementsust, kui ka need, kes märkavad oma lähedastel käitumismuutusi ega oska keerulises olukorras toime tulla. Samuti saavad abi sotsiaaltöötajad ja teised spetsialistid.