Eesti saatkond Moskvas on nagu vene hing: väljast rõõmus ja särav, seest pinges ja ettevaatlik

„Ongi kollane!” rõõmustan siiralt, kui Eesti saatkonna esiuksest Moskva kevadpäikesesse astun ja end ümber pööran. Kraapimise ja otsimise käigus välja tulnud ajalooline värvikiht lubas maalida hoone selliseks, et see erineb märkimisväärselt ülejäänud kärbsepeletajasinistest sel tänaval.

Saatkonna renoveeritud hoone on külalistele näitamiseks valmis. Või noh, peaaegu. Paar töölist, kunagiste vennasvabariikide päritolu näkku kirjutatud, tõmbavad saatkonda ümbritsevale aiale viimaseid pintslitõmbeid. Siniseid – ei mingit isetegevust.

Ehitus- ja remonditöid kavandanud arhitekt Margit Aule kinnitab, et iga pisiasi tuli muinsuskaitsega kooskõlastada. „Nagu ikka muinsuskaitse, on nad väga ranged,” kirjeldab ta. Venemaal osatakse üksikasjade kallal norida ja mitte alati sellepärast, et poleks võimalik vastu tulla. Praegune peaminister Dmitri Medvedev ütles presidendina, et eri masti inspektorid ei tohi inimesi kohutamas käia (vanglažargoost pärit väljend кошмарить andis peenetundeliselt mõista, mida ta riiklikest kontrollorganitest arvab).