EKRE ministrite unenäod: sõbralik „AK”, lameda maa kursus ülikoolis, abordieelarve null

Juba näidatakse Stenbocki maja peale, et näete, koalitsioonikõnelustel sulavad EKRE punased jooned ja äkilised programmilubadused nagu lumehanged üle Eesti. Keskerakonna ümmarguste sõnastuste masin peseb ära järele jäänud porised plekid.

Aga on ennatlik loota, et koalitsioonilepe EKRE „pehmoks” muudab. Märkide järgi pole neil suuremat muret võimuliidu lepingu paberi jaoks sõnu seada. Tähtis on ainult üks – saada valitsusse ja rääkida välja sobivad ministriportfellid. Sest nii üllatav kui see ka on, üksikutel ministritel on tegelikult käes võim, millega saab poliitikat suunata ka ilma valitsust või riigikogu kaasamata.

Viimased paarkümmend aastat on inimesed harjutanud olukorraga, kus ministrid on oma volitusi delegeerinud ekspertidele või nõukogudele ja ise jäänud otsuste formaalse kinnitaja rolli. Miski aga ei keela tahtmise korral väljakujunenud tavadest loobuda ja hakata ise otsustama.