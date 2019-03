EKREIKE koalitsioonilepe – pensionisamba raputamine ja kooseluseaduse lõpetamine?

Kooseluseadus

Kooseluseaduse saatuse telg algab tühistamisest ja lõppeb elame-näemega. EKRE juht Mart Helme ei hakanud üleeilses Aktuaalses Kaameras isegi „ei” või „jah” ütlema, vaid pakkus võimalusi, kuidas seadust tühistada – riigikogus või rahvahääletuse teel. Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul pole erakond kunagi kooseluseadust toetanud. „Me ei toeta kooseluseaduse senisel kujul sätestamist,” ütles Seeder. Seega päris auku seaduse asemele ta jätta ei sooviks, kuid muutust sooviks küll. Kõige krüptilisem on kooseluseaduse teemal Jüri Ratas, kes Aktuaalses Kaameras palus läbirääkimisteks aega. On rahvatarkus, et kui Ratas midagi ei välista, siis tõenäoliselt see ka juhtub. Kooseluseadus on kahele konservatiivsele erakonnale eksistentsiaalne küsimus. „Sellest teemast kuidagi ümber või üle ei minda,” ütles EKRE juhatuse liige Jaak Madison. Kooseluseadus arvatavasti lakkab senisel kujul olemast.