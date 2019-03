Hollandi politseinik: kõiki rünnakuid ei saa ära hoida, aga trammitulistajat pidanuks märkama

Radikaliseerunud fanaatikute terroriteod pole kuskile kadunud. Alles külvas Uus-Meremaal surma immigrantide vastane, üleeile toimus Hollandis Utrechtis ohvritega trammitulistamine. Juhtumisi korraldas politsei- ja piirivalveamet eile Tallinnas nii enda töötajatele kui ka Eesti kohalike omavalitsuste esindajatele radikaliseerumise varajase märkamise konverentsi, kus oma teadmisi jagas Hollandi üks selle ala kogenumaid politseinikke Rob Out.

Out oli üle kümne aasta tagasi esimeste üleeuroopaliste projektide juures, millega üritati radikaliseerumise nähtust panna märkama tavalised kogukonnapolitseinikud, sest seniajani oli terrorismiga võitlemine kitsalt ainult Euroopa salateenistuste ja eriüksuste asi. Radikaliseerumisaldiste inimeste tuvastamine on keeruline teema. Out ütleb Eesti Päevalehele enne intervjuud, et liiga lihtsakoelisel lähenemisel võib juhtuda, et kohalik politseinik vahistab iga habeme ette kasvatanud inimese.

Räägime radikaliseerumisest päev pärast intsidenti Hollandis Utrechtis. Kõik paistab samasugune kui paljudel varasematel kordadel. Taas oli kahtlusalusel pikk karistuste ajalugu, arvatavasti oli ta seotud narkootikumidega…

Alati on tegu eri faktorite kombinatsiooniga, mis pole kunagi kellegi juures sama. Ja viimaseks on tõukefaktor, mis tõukab konkreetset tegu toime panema. Tema puhul võisid need olla narkootikumid, sest paistab, et ta kasutas neid ohtralt. Või siis kellegagi tüli, mis teda vihastas. Kuid kombinatsioon teguritest oli olemas juba enne seda.