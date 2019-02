Enne valimisõhtu kättejõudmist ja tulemuse selgumist vaadatakse usinalt valimisaktiivsuse näitajat – on see suurem või väiksem kui eelmistel valimistel? Spekuleeritakse, kas see näitab, et kampaania läks inimestele korda, mõistatatakse, millisele erakonnale võiks see olla kasulik ja millisele mitte.