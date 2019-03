Isamaa europarlamendi valimiste esinumber Riho Terras: kampaania juba käib, täie rauaga

Üleeile avalikustas Isamaa erakond oma tõenäolise esinumbri Euroopa Parlamendi valimistel. Eelmine kaitseväe juhataja erukindral Riho Terras ütles pressikonverentsil ajakirjanikele, et otsus sai selline, sest ta jagab erakonna maailmavaadet ja on nende valija. Kidakeelses intervjuus Eesti Päevalehele ütleb Terras, et kuigi tal polnud pärast tegevteenistusest lahkumist soovi poliitikasse minna, on see nüüd tal ometi tekkinud.

Kas otsust Isamaa nimekirjas Euroopa Parlamenti kandideerida sai pikalt kaalutud? Kas pakkumisi tuli ka teistelt erakondadelt?



Teised erakonnad ei ole mulle ühtegi konkreetset pakkumist teinud. Ainuke konkreetne pakkumine oli Isamaalt ja see tuli eelmise nädala teisipäeval.

Kas enne pakkumist oli isamaalastega ka arutelu?



Ei olnud arutelu või ühtegi teemat, kus Isamaa oleks rääkinud enne minuga poliitilisest karjäärist.

Kas pärast tegevteenistusest lahkumist kaalusite poliitikasse minna?



Ei kaalunud.

Ühes intervjuus ütlesite, et sooviksite minna koduperemeheks Euroopasse, sest naine on juba Hollandis suursaadikuna ees.



Ma olengi Hollandis. Hetkel küll mitte, aga järgmisel nädalal (sel nädalal - toim) olen jälle.