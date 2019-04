Isamaa rahaasjad kistakse luubi alla

Eilne Eesti Ekspress tõi esile anomaalia Isamaa valimiskampaania rahastamises: ühe väiksema reklaamikuluga erakonnal oli Kantar Emori uuringu järgi kõige suurem reklaamimaht. Kulutati üle 650 000 euro, reklaami aga saadi justkui üle nelja miljoni euro eest. Esitati kolm spekulatsiooni. Esiteks, Emori reklaamikulusid mõõtev tööriist AdEx eksib. Teiseks, Isamaale valimiskampaania ajaks reklaami tellinud meediaagentuur Inspired Universal McCann on teinud erakordselt head tööd ja saanud reklaamidiilid kätte konkurentidest kordi soodsamalt. Või kolmandaks: Isamaa on kulutanud tegelikult reklaamile rohkem, kui ametlikult näidatakse, ja tegemist võib olla varjatud rahastamisega.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder lükkas eile sellised väited otsustavalt tagasi, nimetades, et Isamaa ei ole saanud annetusi, mida pole kuskil kajastatud. „Kõik spekulatsioonid, et tegemist oleks varjatud rahastamisega, ei vasta tõele,” sõnas Seeder resoluutselt. Samuti ei näinud ta seost selle vahel, et üks erakonna suurannetajaid Margus Linnamäe on ühtlasi Postimees Grupi ja teiste kampaania ajal eelistatumate kanalite omanik. Nimelt soetas Isamaa reklaame ennekõike Postimehe kanalitesse, olgu trükis, veebis või Kanal 2-s.