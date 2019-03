Juriidilise segaduse tõttu ähvardab eestlast Eesti kodakondsusest ilmajäämine

Margita Erma on 65-aastane endine õpetaja. Ta on sündinud Eestis, tema emakeel on eesti keel, ta on ristitud Eestis, koolis käinud Eestis ja üle 35 aasta töötanud õpetajana Eesti koolides. Seega rabas jahmatus Erma jalust, kui ta sai tänavu 31. jaanuaril teada, et kaotab pooleteise kuu pärast kodakondsuse, kuna ta pole sünnijärgne Eesti kodanik. Erma palus ja sai oma päritolu tõendamiseks veidi pikendust, ent see pole õnnestunud. Homme, 12. märtsil kukub tähtaeg ning Eesti vabariik alustab temalt kodakondsuse äravõtmist.