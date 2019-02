Kaitsevägi otsib oma ridadesse kuuluvatele tippsportlastele rakendust

„Me otsime viisi, kuidas rakendada kasutamata potentsiaali,” nendib kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülem kolonel Mati Tikerpuu pärast pikka ohet. „Vale oleks väita, et me kaalume elukutseliste spordirühma ärakaotamist. Ma olen öelnud, et see on äärmuslik variant, kuhu me tõenäoliselt ei jõua, aga sõjaväelaslik hoiak ongi enamasti, et kaalume kõiki äärmusi ja jõuame keskpaika kokku.” Tikerpuu kinnitusel midagi veel otsustatud pole, praegu analüüsitakse erinevaid variante, mis esitatakse kaitseväe juhatajale märtsikuus.