Kaja Kallas esitab riigikogule „ikke”-vastase valitsusplaani ja laseb seda hääletada

President Kersti Kaljulaid on lubanud, et annab esmalt ametliku valitsuse moodustamise ülesande riigikogu valimised võitnud erakonna juhile. Reformierakonna liider Kaja Kallas kinnitas Delfile, et hoolimata Keskerakonna-EKRE-Isamaa enamuskoalitsiooni käimasolevast loomisest kavatseb ta riigipea ettepaneku saada peaministrikandidaadiks vastu võtta. „Jah, ma võtan selle ettepaneku vastu,” ütles Kallas. Ta lisas, et kavatseb kohtuda sotsiaaldemokraatidega, et koostada, nagu protseduur ette näeb, kõne valitsuse moodustamise alustest, ning kavatseb selle ka riigikogule ette kanda.