Reformierakond tegi Kaja Kallase juhtimisel ajalugu. Ent võidetud 34 kohta ei anna ülekaalu ja valitsemiseks on vaja partnerit. Ettepanek on tehtud Keskerakonnale ja nüüd on nende kord otsustada. Valimiskampaania aegsest vastandumisest ja erinevustest hoolimata on kahe suurpartei võimalikku tandemit juba nimetatud pragmaatiliseks koalitsiooniks.